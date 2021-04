Vittoria Puccini | la richiesta del padre | incredibile retroscena

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 5 aprile 2021) L’attriceha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera unmolto particolare che riguarda suoe gli esordi nel mondo del cinema. Ilsu(Getty Images)è un’attrice italiana molto amata dal pubblico. Salita agli occhi della ribalta grazie alla sua magnifica interpretazione in Elisa di Rivombrosa, al fianco di Alessandro Preziosi, oggiè un’attrice completa, capace di spaziare in tantissimi ruoli diversi. Questa sera, lunedì 5 aprile, la potremo vedere nella nuova miniserie targata Rai La fuggitiva, opera in cuiinterpreta il ruolo della protagonista: Arianna Dalmasso. Nonostante la ...