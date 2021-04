Tensioni con l'Ucraina, il Cremlino: 'La Russia non minaccia nessuno' (Di lunedì 5 aprile 2021) I movimenti delle forze armate russe nel Paese non devono destare allarme perché 'Mosca non rappresenta una minaccia per le altre nazioni e nemmeno per l'Ucraina'. Lo ha detto il portavoce del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 aprile 2021) I movimenti delle forze armate russe nel Paese non devono destare allarme perché 'Mosca non rappresenta unaper le altre nazioni e nemmeno per l''. Lo ha detto il portavoce del ...

Advertising

pbersani : Un abbraccio a @robersperanza. C’è ormai un problema che va oltre le minacce di qualche delinquente. Lo si vuole is… - AmbasciataUSA : 'Ogni giorno, diplomatici italiani e americani lavorano fianco a fianco nel mondo, con i nostri alleati e partner,… - geostosci : RT @MediasetTgcom24: Tensioni con l'Ucraina, il Cremlino: 'La Russia non minaccia nessuno' #russia - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Tensioni con l'Ucraina, il Cremlino: 'La Russia non minaccia nessuno' #russia - MediasetTgcom24 : Tensioni con l'Ucraina, il Cremlino: 'La Russia non minaccia nessuno' #russia -

Ultime Notizie dalla rete : Tensioni con Tensioni con l'Ucraina, il Cremlino: 'La Russia non minaccia nessuno' ... a detta di Peskov, 'stanno scoppiando schermaglie che possono a malapena essere controllate' e per questo la Russia ha minacciato di interrompere le relazione con Kiev.

Perché serve all'Europa un trattato bilaterale Italia - Francia ... Sylvie Goulard e Gilles Pécout dal lato francese, si siano poi arenati di fronte alle tensioni in ...il dispositivo franco - tedesco accese un faro di interesse su un rapporto percepito in Italia con ...

Tensioni con l'Ucraina, il Cremlino: "La Russia non minaccia nessuno" TGCOM Aumentano i contagi a Sassari, tensione in ospedale per la terza ondata L’allarme era scattato nei giorni scorsi quando nel reparto di Malattie Infettive si contavano 36 posti occupati sui 40 disponibili con pazienti provenienti da tutto il nord Sardegna. “Va ricordato ai ...

Tensioni con l'Ucraina, il Cremlino: "La Russia non minaccia nessuno" La tensione è dovuta al fatto che nell'Ucraina meridionale, a detta di Peskov, "stanno scoppiando schermaglie che possono a malapena essere controllate" e per questo la Russia ha minacciato di ...

... a detta di Peskov, 'stanno scoppiando schermaglie che possono a malapena essere controllate' e per questo la Russia ha minacciato di interrompere le relazioneKiev.... Sylvie Goulard e Gilles Pécout dal lato francese, si siano poi arenati di fronte allein ...il dispositivo franco - tedesco accese un faro di interesse su un rapporto percepito in Italia...L’allarme era scattato nei giorni scorsi quando nel reparto di Malattie Infettive si contavano 36 posti occupati sui 40 disponibili con pazienti provenienti da tutto il nord Sardegna. “Va ricordato ai ...La tensione è dovuta al fatto che nell'Ucraina meridionale, a detta di Peskov, "stanno scoppiando schermaglie che possono a malapena essere controllate" e per questo la Russia ha minacciato di ...