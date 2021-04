Serie A, quattro calciatori squalificati (Di lunedì 5 aprile 2021) Squalifica per una giornata ad Alessandro Bastoni (Inter), Marcelo Brozovic (Inter), Bryan Cristante (Roma) e Pedro Pereira (Crotone): il Giudice Sportivo ha appena ufficializzato le esclusioni di quattro calciatori di Serie A in vista del prossimo turno, dopo aver preso in analisi le partite Bologna-Inter, Napoli-Crotone, Sassuolo-Roma e Torino-Juventus, le partite delle quattro squadre impegnate nel recupero infrasettimanale, in attesa degli altri referti. Nessuno di loro è stato espulso con rosso diretto, ma tutti erano diffidati e sono stati nuovamente ammoniti. Questa la sezione dedicata del comunicato ufficiale: SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BASTONI Alessandro (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). BROZOVIC Marcelo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 aprile 2021) Squalifica per una giornata ad Alessandro Bastoni (Inter), Marcelo Brozovic (Inter), Bryan Cristante (Roma) e Pedro Pereira (Crotone): il Giudice Sportivo ha appena ufficializzato le esclusioni didiA in vista del prossimo turno, dopo aver preso in analisi le partite Bologna-Inter, Napoli-Crotone, Sassuolo-Roma e Torino-Juventus, le partite dellesquadre impegnate nel recupero infrasettimanale, in attesa degli altri referti. Nessuno di loro è stato espulso con rosso diretto, ma tutti erano diffidati e sono stati nuovamente ammoniti. Questa la sezione dedicata del comunicato ufficiale: SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BASTONI Alessandro (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). BROZOVIC Marcelo ...

Advertising

lisottola91 : RT @fuoridimex: cercasi quattro persone con cui trasferirsi a new york in un appartamento qualsiasi e vivere una serie di avventure insieme - cerasella_ : RT @fuoridimex: cercasi quattro persone con cui trasferirsi a new york in un appartamento qualsiasi e vivere una serie di avventure insieme - sportli26181512 : Serie A: squalificati #Cristante, Pereira, #Brozovic e #Bastoni: Il giudice sportivo ha fermato quattro calciatori,… - sportal_it : Stop per quattro in serie A - tabellamercatob : #Pasquetta #SerieB Prima gara 13^ ritorno Fine primo tempo #PordenoneEntella 2-0 Ciurria e Musiolik… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie quattro Como, Edoardo e Samira i Sinner del futuro ...quattro giochi di fila per Santoni che si è portato sul 5 - 2 chiudendo sul 6 - 3. Entrambi i finalisti erano Under 16 e, rispetto al femminile, non erano compresi tra le prime teste di serie. "Sono ...

Serie B, tre reti del Pordenone abbattono l'Entella risultati Lignano Sabbiadoro . Sette giornate al termine del campionato di Serie B , vissuto interamente a porte chiuse. La trentaduesima giornata si gioca interamente oggi. ... I minuti di recupero sono quattro. ...

Milan, sono quattro i diffidati in casa rossonera: i nomi | Serie A News Pianeta Milan Serie A: squalificati Cristante, Pereira, Brozovic e Bastoni Il giudice sportivo ha fermato quattro calciatori, tutti per un turno, e ha inflitto un'ammenda a Bernardeschi ...

Serie A, un turno a Brozovic e Bastoni. Ammenda per Bernardeschi Il giudice sportivo ha fermato anche Cristante della Roma e Pereira del Crotone Sono quattro i calciatori squalificati dal giudice sportivo, per comportamento scorretto nei confronti di un avversario ...

...giochi di fila per Santoni che si è portato sul 5 - 2 chiudendo sul 6 - 3. Entrambi i finalisti erano Under 16 e, rispetto al femminile, non erano compresi tra le prime teste di. "Sono ...Lignano Sabbiadoro . Sette giornate al termine del campionato diB , vissuto interamente a porte chiuse. La trentaduesima giornata si gioca interamente oggi. ... I minuti di recupero sono. ...Il giudice sportivo ha fermato quattro calciatori, tutti per un turno, e ha inflitto un'ammenda a Bernardeschi ...Il giudice sportivo ha fermato anche Cristante della Roma e Pereira del Crotone Sono quattro i calciatori squalificati dal giudice sportivo, per comportamento scorretto nei confronti di un avversario ...