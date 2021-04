Serata di terrore ad Ardea | detenuto sequestra e minaccia di morte i due figlioletti di due mesi e due anni impugnando un coltello da macellaio

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ore diad, dove una donna ha temuto per la vita dei suoi figli di duee due. Ieri sera, attorno alle 22:00, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Anzio ha ricevuto una telefonata da parte di una donna disperata relativa al compagno,domiciliare, che ad, via Monti di Santa Lucia, dopo averla buttata fuori di casa, si era barricato in casando dii duedi duee dueunda. Barricato in casaundaI Carabinieri della Compagnia di Anzio e della Stazione di Tor san ...

