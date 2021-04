Nucleare iraniano | Teheran non incontrerà Washington a Vienna

(Di lunedì 5 aprile 2021) Svolta inattesa nella questioneiraniana. Il prossimo martedì la delegazione dell’Iran guidata da Javad Zarif noni vertici diplomatici degli Stati Uniti, in quel che potrebbe essere il meeting decisivo per l’accordo sul. Il capo negoziatore dell’Iran Abbas Araghchi ha sottolineato in maniera abbastanza evidente che l’Iran nongli statunitensi. “Non

La Russia è pronta a facilitare i contatti indiretti tra Iran e Stati Uniti sul Piano d'azione globale congiunto sul(Joint Comprehensive Plan of Action, acronimo JCPOA) se sarà chiamata a farlo, ha detto a Sputnik Mikhail Ulyanov, rappresentante permanente della Russia presso le Organizzazioni ...Giancarlo La Vella " Città del Vaticano Importante passo in avanti per il possibile ritorno degli Stati Uniti nell'accordo sulcon l'Iran siglato nel 2015. Domani a Vienna, una delegazione dell'amministrazione Usa parteciperà ai colloqui, sotto l'egida dell'Agenzia dell'Onu per l'Energia Atomica (AIEA), insieme con ...La giustezza delle sanzioni come noto promana dalla violazione di principi di diritto internazionale (occupazione della Crimea), contrasto ad attività di proliferazione nucleare ... tra gli iraniani ...Il petrolio scivola e il prezzo va giù, con il mercato che valuta attentamente la validità della decisione OPEC. L'aumento graduale di greggio è stata una buona mossa o un rischio?