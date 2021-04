Juventus, una stagione da dimenticare: squadra da rimodellare (Di lunedì 5 aprile 2021) Ad inizio stagione nessuno sarebbe mai riuscito a pronosticare una stagione di un livello così basso da parte della Juventus. Dopo l’eliminazione dolorosa arrivata in Champions League contro il Porto, l’intera squadra si era promessa di vincerle tutte fino al termine del campionato. La partenza è stata buona, la vittoria contro il Cagliari ha fatto ben sperare, le successive due sfide, invece, hanno solo confermato le enormi difficoltà della squadra allenata da Andrea Pirlo che, ormai da un anno, sembra non avere le idee giuste in campo. Juventus, cosa succederà ad Andrea Pirlo? Andrea Pirlo è, probabilmente, il profilo che vede più a rischio la sua permanenza all’interno della squadra. Affidare la panchina all’ex giocatore della Juventus si è ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Ad inizionessuno sarebbe mai riuscito a pronosticare unadi un livello così basso da parte della. Dopo l’eliminazione dolorosa arrivata in Champions League contro il Porto, l’interasi era promessa di vincerle tutte fino al termine del campionato. La partenza è stata buona, la vittoria contro il Cagliari ha fatto ben sperare, le successive due sfide, invece, hanno solo confermato le enormi difficoltà dellaallenata da Andrea Pirlo che, ormai da un anno, sembra non avere le idee giuste in campo., cosa succederà ad Andrea Pirlo? Andrea Pirlo è, probabilmente, il profilo che vede più a rischio la sua permanenza all’interno della. Affidare la panchina all’ex giocatore dellasi è ...

