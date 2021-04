Jamie Lee Curtis: non tornerà per il sequel di Knives Out (Di lunedì 5 aprile 2021) All’inizio di questo mese, è stato annunciato che Netflix aveva acquisito i diritti per i prossimi due film di Knives Out in un accordo del valore di 450 milioni di dollari (327 milioni di sterline). Jamie Lee Curtis ha confermato che non apparirà nel prossimo sequel di Knives Out. Quanto ha incassato Knives Out? Un sequel del film originale del 2019 di Rian Johnson, che è stato un enorme successo al botteghino, guadagnando $ 311,4 milioni (£ 226 milioni) su un budget di $ 40 milioni (£ 29 milioni), è stato annunciato ufficialmente nel febbraio 2020. Jamie Lee Curtis Tuttavia, Curtis, che interpretava Lynda Drysdale, la figlia del ricco scrittore di gialli Harlan Thrombey (interpretato da Christopher ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 5 aprile 2021) All’inizio di questo mese, è stato annunciato che Netflix aveva acquisito i diritti per i prossimi due film diOut in un accordo del valore di 450 milioni di dollari (327 milioni di sterline).Leeha confermato che non apparirà nel prossimodiOut. Quanto ha incassatoOut? Undel film originale del 2019 di Rian Johnson, che è stato un enorme successo al botteghino, guadagnando $ 311,4 milioni (£ 226 milioni) su un budget di $ 40 milioni (£ 29 milioni), è stato annunciato ufficialmente nel febbraio 2020.LeeTuttavia,, che interpretava Lynda Drysdale, la figlia del ricco scrittore di gialli Harlan Thrombey (interpretato da Christopher ...

