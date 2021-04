“In Calabria ci dicevano che non c’era niente Ma siamo tornati per allevare bachi da seta imparando dagli anziani”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 aprile 2021) “Ci hanno sempre detto che qui innon. Se non c’è, abbiamo pensato, allora c’è tutto da fare”. Miriam Pugliese ha 30 anni, alle spalle un lavoro a Milano e poi uno a Berlino; Domenico Vivino ne ha 32, è laureato in Sociologia con 110 e lode; Giovanna Bagnato, 30 anni, è nata e cresciuta in. Ed è proprio qui, nel borgo di San Floro, 730 abitanti in cima a una collina nella provincia di Catanzaro, che i 3 giovani hanno deciso di tornare, lanciando una cooperativa agricola che vanta seimila visitatori l’anno, un’Accademia dellacon studenti da tutto il mondo e una filiera in collaborazione con le artigiane del territorio. “E pensare che ci prendevano per pazzi, all’inizio”. Una sera d’estate Miriam, Domenico e Giovanna si ritrovano a San ...