Il Regno Unito fornisce 2 tamponi rapidi gratuiti a settimana a tutti i cittadini (Di lunedì 5 aprile 2021) Dal venerdì 9 aprile, in tutto il Regno Unito, i cittadini avranno accesso a due test rapidi per il Covid a settimana. I kit, che possono fornire risultati in circa 30 minuti, saranno disponibili gratuitamente presso i siti allestiti dal governo, le farmacie e tramite posta. La misura è stata predisposta dal governo di Boris Johnson nella fase in cui nel Paese si iniziano ad allentare le restrizioni da lockdown. Dal 12 aprile, infatti, verranno riaperti pub, ristoranti e negozi che vendono beni non essenziali. Il governo britannico sta anche pensando alla riapertura dei confini e a un passaporto vaccinale. La situazione nel Regno Unito è decisamente migliorata: frutto di una campagna vaccinale di massa con 5 milioni di britannici che hanno già ricevuto anche la seconda ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 aprile 2021) Dal venerdì 9 aprile, in tutto il, iavranno accesso a due testper il Covid a. I kit, che possono fornire risultati in circa 30 minuti, saranno disponibili gratuitamente presso i siti allestiti dal governo, le farmacie e tramite posta. La misura è stata predisposta dal governo di Boris Johnson nella fase in cui nel Paese si iniziano ad allentare le restrizioni da lockdown. Dal 12 aprile, infatti, verranno riaperti pub, ristoranti e negozi che vendono beni non essenziali. Il governo britannico sta anche pensando alla riapertura dei confini e a un passaporto vaccinale. La situazione nelè decisamente migliorata: frutto di una campagna vaccinale di massa con 5 milioni di britannici che hanno già ricevuto anche la seconda ...

