Covid, paziente 37enne trasferita a Palermo: in Puglia posti esauriti in terapia intensiva (Di lunedì 5 aprile 2021) Ricovero all'Ismett di Palermo per una paziente pugliese di 37 anni, positiva al Covid e affetta da grave polmonite bilaterale, per la quale potrebbe essere eventualmente necessario il trattamento con...

