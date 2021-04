Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: nozze flash a Milano? (Di lunedì 5 aprile 2021) Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno insieme dall’estate scorsa. Lui ha abbandonato il suo lavoro di hairstylist e si è dedicato a Belen e alla fotografia. A luglio nascerà la prima figlia della coppia, Luna Marie. E adesso pare che stiano pensando alle nozze. A lanciare il gossip è Roberto Alessi su Libero, che li descrive come la “coppia più bella del mondo”. Belen ha avuto dal primo matrimonio con Stefano De martino il figlio Santiago che ha un bel rapporto con Antonino. Insomma i presupposti ci sono tutti. “E ora mi dicono che non è escluso che possano sposarsi con un sì flash prima dell’arrivo (tra 3 mesi) della loro bambina Luna Marie. Io li appoggio in pieno. Sindaco di Milano Beppe Sala manda subito in ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 aprile 2021)stanno insieme dall’estate scorsa. Lui ha abbandonato il suo lavoro di hairstylist e si è dedicato ae alla fotografia. A luglio nascerà la prima figlia della coppia, Luna Marie. E adesso pare che stiano pensando alle. A lanciare il gossip è Roberto Alessi su Libero, che li descrive come la “coppia più bella del mondo”.ha avuto dal primo matrimonio con Stefano De martino il figlio Santiago che ha un bel rapporto con. Insomma i presupposti ci sono tutti. “E ora mi dicono che non è escluso che possano sposarsi con un sìprima dell’arrivo (tra 3 mesi) della loro bambina Luna Marie. Io li appoggio in pieno. Sindaco diBeppe Sala manda subito in ...

