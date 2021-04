Atp Cagliari 2021 | programma e orari di martedì 6 aprile

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ilcon glie l’ordine di gioco dial torneo Atp. E’ tempo di esordio per Lorenzo Musetti, che sfiderà l’austriaco Dennis Novak alle ore 11 sul campo centrale. In campo anche i fratelli Berrettini contro la coppia argentina Duran e Pella. Pellegrino e Zeppieri incontreranno i tedeschi Basilashvili e Begemann, mentre Sonego e Vavassori sfideranno la coppia brasiliana formata da Rojer e Melo. Campo centrale Ore 11: Federico CORIA (ARG) vs John MILLMAN (AUS) 6 A seguire: Lorenzo MUSETTI (ITA) vs Dennis NOVAK (AUT) A seguire: Marco CECCHINATO (ITA) vs WC Thomas FABBIANO (ITA) Non prima delle 17: Gilles SIMON (FRA) vs Stefano TRAVAGLIA (ITA) A seguire: Guillermo DURAN (ARG) / Guido PELLA (ARG) vs WC Jacopo BERRETTINI (ITA) / Matteo BERRETTINI ...