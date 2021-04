Al lavoro con la Commissaria di Agcom Elisa Giomi (Di lunedì 5 aprile 2021) Da Commissaria all’Agcom, Elisa Giomi si occupa di vigilare nelle telecomunicazioni. Un lavoro che richiede un gran rigore. Lo stesso che applica in casa, per mantenere uno stile di vita sostenibile. Il relax? Lo yoga: una passione di famiglia. ore 7 «Mi alzo e faccio colazione con mia figlia Diana, poi il papà la accompagna a scuola a piedi. Quando resto sola, metto in ordine la casa e intanto ascolto dei podcast di aggiornamento. Continuo quando sono in macchina; ne approfitto per ascoltare qualcosa di utile. Ho un’auto full hybrid: io e il mio compagno ci teniamo a mantenere un modello di vita sostenibile. In casa siamo attenti agli sprechi, alla plastica ed evitiamo lattine, imballaggi, merendine industriali». Elisa Giomi nel suo ufficio ... Leggi su iodonna (Di lunedì 5 aprile 2021) Daall’si occupa di vigilare nelle telecomunicazioni. Unche richiede un gran rigore. Lo stesso che applica in casa, per mantenere uno stile di vita sostenibile. Il relax? Lo yoga: una passione di famiglia. ore 7 «Mi alzo e faccio colazione con mia figlia Diana, poi il papà la accompagna a scuola a piedi. Quando resto sola, metto in ordine la casa e intanto ascolto dei podcast di aggiornamento. Continuo quando sono in macchina; ne approfitto per ascoltare qualcosa di utile. Ho un’auto full hybrid: io e il mio compagno ci teniamo a mantenere un modello di vita sostenibile. In casa siamo attenti agli sprechi, alla plastica ed evitiamo lattine, imballaggi, merendine industriali».nel suo ufficio ...

