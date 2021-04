Volley | Playoff A1 Femminile 2021 | Monza è in semifinale Chieri lotta nuovamente | ma cede per 3-1

(Di domenica 4 aprile 2021) the ad id=”445341? La Saugellavince per 3-1 (25-19, 24-22, 18-25, 24-15) contro la Reale Mutua Feneravince nella gara-3 dei quarti di finale deiScudetto A12020/. Le monzesi avanzano dunque in semifinali dovrà se la dovranno vedere contro l’Igor Gorgonzola Novara (gara-1 prevista per mercoledì). Nel terzo atto, così come nel secondo,ha venduto carissima la pelle,ndo il passo soltanto all’interno del quarto set: un quarto set dove, infatti, la Saugella decide di forza che il discorso non può essere ulteriormente posticipato Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH COME E QUANDO VEDERE GARA-3 IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE IL PROGRAMMA COMPLETO DEISCUDETTO ...

( Antonello Menconi ) Leggi i commenti: tutte le notizie Gasport 4 aprile 2021