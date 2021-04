Varianti del Coronavirus continueranno a infettarci ogni 2 o 4 anni: ma non tutte saranno preoccupanti (Di domenica 4 aprile 2021) Al programma Today di BBC Radio 4, Hunter ha affermato: "Sappiamo che si sviluppano nuove Varianti, alcune nuove si diffondono e diventano dominanti. Molte nuove Varianti si estinguono. C'è da ... Leggi su blitzquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Al programma Today di BBC Radio 4, Hunter ha affermato: "Sappiamo che si sviluppano nuove, alcune nuove si diffondono e diventano dominanti. Molte nuovesi estinguono. C'è da ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Vaccino anti-covid, la rivelazione del Prof. Galli: 'Attualmente abbiamo delle reinfezioni negli stessi… - emergency_ong : Due terzi degli epidemiologi avvertono: senza un #vaccino per tutti, le #varianti del #Covid19 potrebbero prendere… - Fredericknapoli : @Alien1it @repubblica Siamo o non siamo in pandemia !? se lo siamo trovo assurdo che non si chiudano le frontiere;… - GianfrancoDAvin : @Vemendamento Si facciamo casatiello o tortano a secondo zone e varianti. Ma davvero mai visto , lesa maestà . Fors… -