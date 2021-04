Steven Yeun | candidato all’Oscar | un film con Jordan Peele?

(Di domenica 4 aprile 2021) Dopo aver ottenuto alcune delle migliori recensioni della sua carriera e ottenuto una nominationper la sua interpretazione in Minari di A24,ha gli occhi puntati sul suo prossimo progetto. Quale progetto ha? Fonti dicono a Deadline cheè in trattative per unirsi al prossimo progetto della Universal, previsto dal premio Oscar. Oltre a dirigere e scrivere ilprodurrà anche insieme a Ian Cooper per la loro Monkeypaw Productions, tramite l’esclusivo accordo quinquennale della compagnia con la Universal. Il cast Se l’ accordo si conclude,si unirà a Keke Palmer, annunciato di recente, che sarà il protagonista. Daniel Kaluuya, ...

A dare la voce a Mark e Nolan sono due attori d'eccezione:(che torna a collaborare con Kirkman dopo aver interpretato Glenn in The Walking Dead) e il premio Oscar J. K. Simmons . A ...L 'attoreè in trattative per un ruolo nel prossimo progetto cinematografico di Jordan Peele per la Universal Ha riscosso grandi consensiper la sua interpretazione nel film di Lee Isaac ...Intervista a Robert Kirkman, autore di Invincible: prima della saga a fumetti e ora della serie animata disponibile su Amazon Prime Video. In principio c'era Invincible: Robert Kirkman, prima di scriv ...L’attore candidato agli Oscar sarà uno dei protagonisti del prossimo film del regista Momento d’oro per Steven Yeun, l’attore statunitense in corsa per una statuetta ai prossimi Oscar nella categoria ...