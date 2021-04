Serie B, oggi si gioca la 32a giornata. Il programma (Di lunedì 5 aprile 2021) Pasquetta in campo per la Serie B, come consuetudine gli anni scorsi. Un turno molto importante, che parte dal lunch match delle 12.30, fino al posticipo delle 20.45. Questo il programma completo: Pordenone-Entella ore 12.30 Ascoli-Vicenza ore 15.00 Cittadella-Reggina ore 15.00 Cosenza-Cremonese ore 15.00 Empoli-Chievo ore 15.00 Monza-Pescara ore 15.00 Pisa-Lecce ore 15.00 Reggiana-Brescia ore 19.00 Spal-Venezia ore 19.00 Salernitana-Frosinone ore 21.00 Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 aprile 2021) Pasquetta in campo per laB, come consuetudine gli anni scorsi. Un turno molto importante, che parte dal lunch match delle 12.30, fino al posticipo delle 20.45. Questo ilcompleto: Pordenone-Entella ore 12.30 Ascoli-Vicenza ore 15.00 Cittadella-Reggina ore 15.00 Cosenza-Cremonese ore 15.00 Empoli-Chievo ore 15.00 Monza-Pescara ore 15.00 Pisa-Lecce ore 15.00 Reggiana-Brescia ore 19.00 Spal-Venezia ore 19.00 Salernitana-Frosinone ore 21.00 Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Montichiari, ragazzino di 12 anni spara e ferisce un uomo: sarebbe stato incaricato da un parente Il 27enne - sottoposto oggi, domenica 4 aprile, a fermo di indiziato in carcere - gli avrebbe dato ... nelle scorse ore, è stata ritrovata - con matricola abrasa e sprovvista di numero di serie - dai ...

Roma, la società fa chiarezza su quanto successo in allenamento ... con una nota rilasciata all' Ansa : ' La Roma smentisce categoricamente le ricostruzioni relative a episodi di tensione nello spogliatoio che nella giornata di oggi avrebbero visto come protagonisti ...

Serie A: le partite di sabato 3 aprile. Risultati e classifica QUOTIDIANO.NET I trofei vinti da simone03 Juve: stagione fallimentare, ma necessaria? Siamo quasi giunti al termine di una stagione sicuramente diversa dalle precedenti, costernata da una serie di eventi negativi come la ...

Serie B, Ternana in festa: ritorno nel campionato cadetto La Ternana di Cristiano Lucarelli si impone sull’Avellino e chiude aritmeticamente il suo campionato, già acquisito: è Serie B. (Calcio Atalanta) 18 punti sulla seconda, un cammino che ha visto come ...

