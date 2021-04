Preghiera della sera 4 Aprile 2021: “Resta sempre con noi” (Di domenica 4 aprile 2021) “Resta sempre con noi”. Con la Preghiera della sera di oggi Domenica chiediamo alla Santissima Trinità di concederci grazia e sostegno. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 4 aprile 2021) “con noi”. Con ladi oggi Domenica chiediamo alla Santissima Trinità di concederci grazia e sostegno. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

vaticannews_it : #04aprile Lo straordinario impegno della Libreria Editrice Vaticana in tempo di #pandemia Tante le pubblicazioni pe… - KattInForma : Preghiera della sera 4 Aprile 2021: “Resta sempre con noi” - lucazacchi1963 : Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore: la… - adaalighi : RT @ilvocio: Giulio Berruti, compagno della Boschi, in una delle prime sere insieme confessa di aver pregato. Vabbè Ciccio, se la tira com… - gianni_belletti : RT @ilvocio: Giulio Berruti, compagno della Boschi, in una delle prime sere insieme confessa di aver pregato. Vabbè Ciccio, se la tira com… -