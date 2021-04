Mathieu rivela | «Feci un falso contratto per non andare al Barcellona»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 4 aprile 2021) L’ex difensore del, Jeremyun retroscena di mercato relativo al suo passaggio in blaugrana: le sue parole Jeremy, intervistato da L’Equipe, ha parlato del suo passaggio al. «Non volevoal, quando mi hanno cercato ero capitano del Valencia, mi piaceva la mia vita lì e mi chiedevo: perchéa fare panchina al Barça? Quando ho ricevuto ilcon la loro offerta, ne ho fatto uno simile, nel cui c’era scritta una cifra che era una via di mezzo tra quello che guadagnavo al Valencia e quello che mi offrivano in realtà i blaugrana. Ho fatto vedere ilal DS del Valencia e ho detto: ‘se mi date questa cifra resto’». Leggi ...