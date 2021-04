Lombardia in arancione? Ecco la data della svolta

(Di domenica 4 aprile 2021) Valentina Dardari Il valore dell’Rt è di 0,89 e i contagi sono sotto la soglia di 250 per 100mila abitanti. Terapie intensive al 60% Ladal prossimo 12 aprile potrebbe forse tornare a colorarsi di. Ancora una settimana e, se tutto continuerà per il meglio, potremo ricominciare almeno un po’ a uscire. Il numero di contagi è in calo, ieri 250, dopo aver toccato il picco verso la metà di marzo. Nella prossima settimana questo dato dovrebbe continuare a scendere e allontanarsi quindi dalla soglia dei 250 casi per 100mila abitanti su cui si basa la cabina di regia. Se il prossimo monitoraggio settimanale, atteso per venerdì 9 aprile, vedrà l’indice consolidarsi, lanon dovrà aspettare altre due settimane per tornare in zona. Come reso noto dal governo infatti, il nuovo ...

Advertising

Corriere : Lombardia verso l’arancione? La svolta forse il 12 aprile: Rt a 0,89, contagi sotto la ... - Clachica2La : RT @Corriere: Lombardia verso l’arancione? La svolta forse il 12 aprile: Rt a 0,89, contagi sotto la ... - Fabio64356227 : Lombardia arancione, da quando? La svolta forse il 12 aprile: Rt a 0,89, contagi sotto la soglia di rischio NN CRED… - marko988_ : @Giuseppe_1_0_ @92Fisico Considerando che si devono avere dati da arancione per due monitoraggi (e lo scorso la Lom… - paolorm2012 : RT @serenel14278447: Lombardia verso l’arancione? La svolta forse il 12 aprile: Rt a 0,89, contagi sotto la soglia di rischio. Corriere del… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia arancione

IL GIORNO

in zona? Non dopo Pasqua Da mercoledì 7 aprile, invece, entrerà in vigore l'ultimo decreto legge firmato Mario Draghi, che resterà valido su tutto il territorio nazionale fino ...... Campania, Emilia - Romagna, Friuli - Venezia Giulia,, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta. Sono in zonaAbruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, ...Nei prossimi giorni, in attesa del monitoraggio decisivo di venerdì, questo dato è destinato a scendere e consolidarsi. Ma la sfida è quella di tenere a una soglia minima le altre, come la «brasiliana ...L’acquazzone del pomeriggio mette in pausa per qualche ora la questione controlli a Bergamo. Ma è evidente girando per la città che questa zona rossa primaverile non ha nulla a che vedere con il lockd ...