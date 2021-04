LIVE Civitanova-Trento 2-1, Superlega volley in DIRETTA: la Lube si porta ad un set dalla vittoria! (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-17 Palleggio da seconda linea per Juantorena e Rychlicki fa quello che vuole senza muro. La Lube passa in vantaggio. 24-17 Secondo servizio consecutivo per Osmany, che regala sette set-point ai suoi. 23-17 Ace di Juantorena, che trova una bellissima variazione corta dai nove metri. 22-17 Prova a forzare il gioco Giannelli, ma Podrascanin si becca un muro da Simon. 21-17 Ricambia con la stessa moneta Rychlicki. 20-17 Mani-out di Kooy da posto quattro. 20-16 Pipe di Leal, bravo De Cecco, che sta variando oltremodo il gioco in questa fase. 19-16 Primo tempo imprendibile di Lisinac, che scarica tutta la propria rabbia. 19-15 Difesa miracolosa di Leal, poi ci pensa Rychlicki in attacco. 18-15 Attacco tutto di polso per Juantorena, spettacolo. 17-15 Sparacchia fuori Rychlicki da seconda linea. ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-17 Palleggio da seconda linea per Juantorena e Rychlicki fa quello che vuole senza muro. Lapassa in vantaggio. 24-17 Secondo servizio consecutivo per Osmany, che regala sette set-point ai suoi. 23-17 Ace di Juantorena, che trova una bellissima variazione corta dai nove metri. 22-17 Prova a forzare il gioco Giannelli, ma Podrascanin si becca un muro da Simon. 21-17 Ricambia con la stessa moneta Rychlicki. 20-17 Mani-out di Kooy da posto quattro. 20-16 Pipe di Leal, bravo De Cecco, che sta variando oltremodo il gioco in questa fase. 19-16 Primo tempo imprendibile di Lisinac, che scarica tutta la propria rabbia. 19-15 Difesa miracolosa di Leal, poi ci pensa Rychlicki in attacco. 18-15 Attacco tutto di polso per Juantorena, spettacolo. 17-15 Sparacchia fuori Rychlicki da seconda linea. ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Civitanova-Trento 1-1 Superlega volley in DIRETTA: terzo set equilibrato la tensione è alta! - #Civitanova-Tre… - Volleyball_it : #cheplayoff Play Off: Semifinale Gara3. Civitanova-Trento 2-1, live set per set by Luca Muzzioli #volleyball_it… - zazoomblog : LIVE Civitanova-Trento 1-1 Superlega volley in DIRETTA: terzo set equilibrato la tensione è alta! - #Civitanova-Tr… - Volleyball_it : #cheplayoff Play Off: Semifinale Gara3. Civitanova-Trento 1-1, live set per set by Luca Muzzioli #volleyball_it… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Volley #Superlega #gara3 #semifinale Il #secondoset è della #Lube che pareggia il conto con… -