Daydreamer, trame dal 5 al 9 aprile 2021:Yigit «distrugge» Sanem? (Di domenica 4 aprile 2021) trame Daydreamer dal 5 al 9 aprile 2021 con colpi di scena che riguarderanno Sanem e Nihat, che sembra essere in fin di vita. Nihat in fin di vita Una nuova settimana Daydreamer dal 5 al 9 aprile con moltissimi colpi di scena e un grande spavento per il povero Nihat. Se gli spoiler Daydreamer turchi ci portano molto avanti nel tempo, la prossima settimana ne succederanno comunque delle belle. Tutto è pronto per lo spot relativo al lancio delle creme di Sanem e Deren, come responsabile delle riprese, chiede alla scrittrice e Can di recarsi in città per scegliere tutti i costumi di scena e ricreare l'antico Egitto in maniera credibile. Dall'altra parte Emre si è pentito di accettare il lavoro in concessionaria, sente proprio che non gli ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 4 aprile 2021)dal 5 al 9con colpi di scena che riguarderannoe Nihat, che sembra essere in fin di vita. Nihat in fin di vita Una nuova settimanadal 5 al 9con moltissimi colpi di scena e un grande spavento per il povero Nihat. Se gli spoilerturchi ci portano molto avanti nel tempo, la prossima settimana ne succederanno comunque delle belle. Tutto è pronto per lo spot relativo al lancio delle creme die Deren, come responsabile delle riprese, chiede alla scrittrice e Can di recarsi in città per scegliere tutti i costumi di scena e ricreare l'antico Egitto in maniera credibile. Dall'altra parte Emre si è pentito di accettare il lavoro in concessionaria, sente proprio che non gli ...

