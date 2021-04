Corsera | Gattuso vuole andar via rispondendo sul campo alle critiche

(Di domenica 4 aprile 2021) La partita del Napoli contro il Crotone analizzata da Monica Scozzafava sul Corriere della Sera. La perfezione estetica dell’attacco fa da contraltare a una difesa ancora una volta imbarazzante. Il Napoli dai (soliti) due volti ha la meglio sul Crotone e rilancia in maniera significativa le ambizioni Champions. Ma la fatica che compie per vincere la partita, quarto successo di fila, impensierisce, chiamato mercoledì allo scontro diretto contro la Juve allo Stadium. A fine stagione le strade tra staff tecnico e club si divideranno e Ringhio intendeviasultantissimericevute in questa stagione. L'articolo ilNapolista.

Il gioco degli azzurri appare rivitalizzato e può prendersi la soddisfazione di vincere contro la sua ex squadra in trasferta Alla fine sarà addio, ma vuoi mettere la soddisfazione di salutare, dopo una pioggia di critiche, con un Napoli in Champions? Il Corriere della Sera definisce la vittoria del Napoli sul Milan a San ...Il Napoli dai due volti rilancia in maniera significativa le ambizioni Champions. Ma la fatica per vincere la partita, impensierisce Gattuso La partita del Napoli contro il Crotone analizzata da ...