Autocertificazione Pasqua e Pasquetta: ecco dove scaricarla e come compilarla (Di domenica 4 aprile 2021) L'Italia da sabato 3 sino a lunedì 5 aprile sarà in zona rossa: spostamenti limitati all'osso (vietati tra regioni) e negozi chiusi in vista della Santa Pasqua. Ci sono tuttavia delle eccezioni: è consentita la partecipazione alla messa in una chiesa vicino casa e lo spostamento una sola volta al giorno tra le 5 e le 22 verso un'altra abitazione privata per far visita ad amici e parenti (si potranno ospitare solo due persone non conviventi che potranno portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili e non autosufficienti che convivono con loro). come sempre, anche all'interno dell'eccezioni, bisognerà utilizzare l'Autocertificazione per giustificare ogni singolo spostamento. Il modulo va portato sempre con sé, compilato in ogni sua parte e andrà consegnato alle forze dell'ordine in caso di controllo.

