Xbox paladina della retrocompatibilità | I vecchi classici vanno preservati!

(Di sabato 3 aprile 2021) Microsoft e Sony hanno mostrato, con il passare del tempo, due mentalità completamente diverse riguardo ladel nuovo hardware con i titoli delle precedenti generazioni. Mentre Sony è stata convinta (quasi a fatica) ad inserirla su PS5, limitandola solo al software PS4, Microsoft ha trasformatoSeries X e S in vere e proprie macchine del tempo, rendendole compatibili con il softwareOne,360 eOriginal, ben tre generazioni passate. La recente notizia di Sony in procinto di chiudere gli store PS3, PSP e PSVita, la quale causerà l'effettiva cancellazione di qualsiasi software digital-only pubblicato due generazioni fa, non ha fatto altro che evidenziare la supremazia di Microsoft nella preservazione del passato. Leggi altro...