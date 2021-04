Uomini e Donne, Veronica Ursida e Anna Tedesco dicono la loro sul rapporto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua (Di sabato 3 aprile 2021) Anna Tedesco e Veronica Ursida sono state in passato due chiacchieratissime protagoniste di Uomini e Donne. Veronica aveva abbandonato il programma con Giovanni Longobardi, ma tra loro la relazione lontano dalla telecamere non è durata a lungo. Anna, invece, era stata spesso al centro delle polemiche per la sua amicizia, ormai finita, con Giorgio Manetti. La due ex dame del Trono Over durante una diretta su Instagram di poche ore fa hanno risposto a delle domande dei fan e tra di loro c’è stato chi ha chiesto quale dama, secondo loro, fosse la più vanitosa all’interno del programma. Veronica ha fatto il nome di Roberta Di Padua: La più vanitosa di ... Leggi su isaechia (Di sabato 3 aprile 2021)sono state in passato due chiacchieratissime protagoniste diaveva abbandonato il programma con Giovanni Longobardi, ma trala relazione lontano dalla telecamere non è durata a lungo., invece, era stata spesso al centro delle polemiche per la sua amicizia, ormai finita, con Giorgio Manetti. La due ex dame del Trono Over durante una diretta su Instagram di poche ore fa hanno risposto a delle domande dei fan e tra dic’è stato chi ha chiesto quale dama, secondo, fosse la più vanitosa all’interno del programma.ha fatto il nome diDi: La più vanitosa di ...

