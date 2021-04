Un servizio da tè per i 95 anni della regina Elisabetta. Con biscotti e un mini corgi (Di sabato 3 aprile 2021) X Ci ha pensato il Royal Collection Trust, l’organizzazione responsabile delle opere d’arte e del patrimonio culturale della regina Elisabetta, a renderle omaggio per il suo 95esimo compleanno. E per la gioia di tutti i collezionisti di porcellane reali, negli shop online delle sue residenze reali è arrivato un servizio da tè degno di Sua Mestà: tazzine e piattini acquistabili individualmente e decorate in un delicato motivo floreale color rosa e dettagli in oro 22 carati applicati a mano, con l’immancabile stemma reale poggiato su una ghirlanda di rose Tudor, trifogli e cardi, simboli nazionali del Regno Unito. Leggi anche › La regina Elisabetta e la royal family a caccia di pomate per il mal di schiena e ... Leggi su iodonna (Di sabato 3 aprile 2021) X Ci ha pensato il Royal Collection Trust, l’organizzazione responsabile delle opere d’arte e del patrimonio culturale, a renderle omaggio per il suo 95esimo compleanno. E per la gioia di tutti i collezionisti di porcellane reali, negli shop online delle sue residenze reali è arrivato unda tè degno di Sua Mestà: tazzine e piattini acquistabili individualmente e decorate in un delicato motivo floreale color rosa e dettagli in oro 22 carati applicati a mano, con l’immancabile stemma reale poggiato su una ghirlanda di rose Tudor, trifogli e cardi, simboli nazionali del Regno Unito. Leggi anche › Lae la royal family a caccia di pomate per il mal di schiena e ...

robersperanza : Buon lavoro a Barbara Mangiacavalli e a tutta la squadra della @FNInfermieri Lavoriamo insieme per un Servizio Sani… - fattoquotidiano : NOI TASSISTI SIAMO STATI ABBANDONATI NONOSTANTE UN SERVIZIO ESSENZIALE - Caro presidente Draghi, noi non abbiamo ma… - luigidimaio : Grazie al @Mov5Stelle e soprattutto ad @Ale_ToddeM5S sorgerà in Molise uno dei più avanzati siti in Europa per la p… - fvnfact : RT @MChiacchiaro: Comunicazione di pubblica utilità. Se su Milano conoscete qualche anziano che deve andare a vaccinarsi lontano, ditegli c… - LESOVICI : RT @intuslegens: Voglio dirvi una cosa sui virologi tv. Non faccio nomi. Ma veramente pensate che questi signori, ingaggiati per alzare sem… -