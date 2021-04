Tori Spelling incinta | il pesce d' aprile finisce in polemica | ecco perché

(Di sabato 3 aprile 2021) Ild'diha suscitato molte polemiche negli Stati Uniti: il suo fingersiè stato considerato un'offesa alle donne che non possono avere figli. Ild'diè finito in: l'attrice ha finto di essere, ma lo scherzo non è piaciuto eè stata accusata di scarsa sensibilità verso le donne che non possono avere figli. Giovedì è stata la giornata dedicata agli scherzi, come ogni anno i pesci d'sono stati moltissimi in rete ma pochi hanno suscitato polemiche come quello di. La star di Beverly Hills, 90210 ha postato su Instagram una sua foto in cui ...

Il pesce d'Aprile diè finito in polemica: l'attrice ha finto di essere incinta , ma lo scherzo non è piaciuto eè stata accusata di scarsa sensibilità verso le donne che non possono avere figli. ...L'attrice lo ha fatto sapere via social, postando una foto col pancione. Qualcuno però ha dubbi: potrebbe trattarsi di un Pesce d'aprile?aspetta il sesto figlio? L'attrice ha fatto il dolce annuncio via social nella mattinata di giovedì (quando in Italia era però ormai sera). La 47enne, famosa soprattutto per aver ...Nel novembre 2020 ha dato vita ad un podcast insieme alla co-star di Beverly Hills Tori Spelling intitolato 9021OMG, per condividere i ricordi dello show e parlare di tutti i nuovi progetti in ...La notizia di una possibile nuova gravidanza per l’attrice che interpretava Donna Martin ha riportato l’attenzione sulla popolare sitcom. Ecco il destino di tutto il cast ...