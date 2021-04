Stefania Orlando, confessione inaspettata: “Ecco perché non vado in tv” (Di sabato 3 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Stefania Orlando ha voluto fare chiarezza sulla scelta di non andare in televisione. Ecco quali sono state le sue parole. Stefania Orlando è stata una grandissima protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il suo carattere e la sua personalità sono state senza alcun dubbio un’importante attrazione all’interno della Casa. Ma Ecco che questa sua Leggi su youmovies (Di sabato 3 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha voluto fare chiarezza sulla scelta di non andare in televisione.quali sono state le sue parole.è stata una grandissima protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il suo carattere e la sua personalità sono state senza alcun dubbio un’importante attrazione all’interno della Casa. Mache questa sua

Advertising

zazoomblog : Stefania Orlando confessione inaspettata: “Ecco perché non vado in tv” - #Stefania #Orlando #confessione - infoitcultura : Stefania Orlando sul perché non la vediamo nei salotti TV - infoitcultura : Stefania Orlando sparita dalla tv? Lei svela cosa c’è dietro questa scelta - infoitcultura : Stefania Orlando, perchè è sparita dopo il GFVip? Svelato il mistero - infoitcultura : Stefania Orlando rompe il silenzio: 'Ecco perché sono sparita dalla tv da un mese' -