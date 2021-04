Spy story: Guerini, chi ha sbagliato sarà severamente punito (Di sabato 3 aprile 2021) AGI - “Se qualcuno ha sbagliato, i comportamenti saranno sanzionati con severità, ma quelli non sono i valori di riferimento delle forze armate, credo che questo sia nella coscienza degli italiani”. Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, torna così sulla sulla spy story che vede coinvolti un ufficiale della Marina italiana e alcuni diplomatici russi e assicura che le nostre forze armate "non sono gli esempi negativi che abbiamo visto anche in questi giorni e che hanno occupato le pagine dei giornali: per le forze armate la bandiera e il giuramento fatto di fronte ad essa di servire le istituzioni sono il valore fondamentale di riferimento”. Intanto è botta risposta tra il Partito democratico e Lega. I dem, con Andrea Romano, chiedono a Matteo Salvini di "chiarire al più presto i rapporti tra la Lega e Aleksej Nemudrov, il ... Leggi su agi (Di sabato 3 aprile 2021) AGI - “Se qualcuno ha, i comportamenti saranno sanzionati con severità, ma quelli non sono i valori di riferimento delle forze armate, credo che questo sia nella coscienza degli italiani”. Il ministro della Difesa, Lorenzo, torna così sulla sulla spyche vede coinvolti un ufficiale della Marina italiana e alcuni diplomatici russi e assicura che le nostre forze armate "non sono gli esempi negativi che abbiamo visto anche in questi giorni e che hanno occupato le pagine dei giornali: per le forze armate la bandiera e il giuramento fatto di fronte ad essa di servire le istituzioni sono il valore fondamentale di riferimento”. Intanto è botta risposta tra il Partito democratico e Lega. I dem, con Andrea Romano, chiedono a Matteo Salvini di "chiarire al più presto i rapporti tra la Lega e Aleksej Nemudrov, il ...

riotta : Un anno fa reparti militari russi giravano liberi in Italia sotto la copertura del Covid inclusi mezzi e uomini del… - ilriformista : La spy story e le manovre pentastellate: i rapporti con Mosca passano dalla visite segrete di Grill in ambasciata,… - marcotravaglio : DA POMEZIA CON FURORE La spy story all’amatriciana del capitano di fregata Walter Biot da Pomezia, la spia che venn… - LibertaMario : RT @janavel7: Riassunto breve. I personaggi della spy story di Roma, da Biot all'addetto navale russo (ora espulso) avevano tutti legami o… - Raniero39870315 : RT @Presa_Diretta: Per l’ultima puntata del ciclo invernale, #PresaDiretta torna a occuparsi della spy story legata alle origini del virus… -

Ultime Notizie dalla rete : Spy story luttwak: la russia non e' una minaccia militare. piuttosto dovreste preoccuparvi della cina Francesco Bechis per www.formiche.net edward luttwak (2) 'Un grande classico. Mancava solo il cappello Borsalino'. Edward Luttwak trattiene a stento il sorriso. La spy story russa da Roma è arrivata dritta nel Maryland, a casa sua. La ...

La guerra delle spie (di Cosimo Risi) La spy story italo - russa, con l'ufficiale della Marina Militare che passa documenti all'Addetto navale dell'Ambasciata russa e li nasconde nel blister delle medicine contro il colesterolo, sembra la ...

Spy story, si apre la sfida tra Mosca e Roma La Repubblica Royal Albert Hall, 150 anni di grandi concerti Qui Alfred Hitchcock ambientò una scena della spy-story “The man who knew too much” del 1934 durante la quale si svolge una spettacolare battaglia di sedie, resa ancora più coinvolgente dall’uso ...

Spy story in Giordania | la ' dinasty' sul tentato golpe scuote Amman Certamente occorre bloccare il contagio, ma è tutto collegato: o la macchina delle vaccinazioni va a regime davvero .In una spy story che per certi versi sembra farsa si intravvede una verità: l'Itali ...

