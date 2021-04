Riapertura scuole | Pregliasco avverte | “La scuola è un elemento di rischio”

(Di sabato 3 aprile 2021) Ladelle"dal punto di vista didattico per gli studenti ovviamente non cambia nulla, sotto il profilo sanitario aggiunge però ulteriori rischi ad una situazione epidemiologica già delicata". Lo dice Fabrizio, virologo dell'Università Statale di Milano, che a colloquio con Il Messaggero, parla del ritorno in classe dopo le vacanze di Pasqua. L'articolo .

commenta 'I continui tira e molla non aiutano. Mi riferisco per esempio alladelledopo Pasqua: pur comprendendo le difficoltà delle famiglie, sarebbe un errore'. Lo dice il primario dell'Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli. 'Se vogliamo portare avanti la ...Zona arancione edelle"Dalla prossima settimana le Marche passeranno in zona arancione, ma l'allerta rimane massima perché il nostro ospedale è in grande tensione. Fino a che la ..."I continui tira e molla non aiutano. Mi riferisco per esempio alla riapertura delle scuole dopo Pasqua: pur comprendendo le difficoltà delle famiglie, sarebbe un errore". Lo dice il primario ...L’Italia resta ancora in rosso o in arancione. Ma la nuova stretta, che da martedì lascia aperte le scuole fino alla prima media, potrebbe non durare l’intero mese di aprile: ...