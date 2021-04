Nuoto, Assoluti Riccione oggi: orari, tv, programma, streaming, big in gara 3 aprile (Di sabato 3 aprile 2021) oggi, sabato 3 aprile, ultima giornata di gare in questi Campionati italiani di Nuoto 2021. Nella piscina romagnola tante prove interessanti da seguire. Tra gli uomini in programma i 50 dorso con Simone Sabbioni in cerca di riscatto dopo l’opaca prestazione dei 100 dorso. Poi i 50 delfino con il trio Piero Codia, Thomas Ceccon, Matteo Rivolta che promette scintille. Poi sarà la volta di Alberto Razzetti nei 200 misti, che punta al pass a Cinque Cerchi. Stesso discorso per Sara Franceschi e Ilaria Cusinato nella prova femminile. Grandi attese poi per i 1500 stile libero maschili e femminili con Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella pronti per regalare qualcosa di speciale, loro che il pass in questa specialità già lo possiedono. programma CAMPIONATI ITALIANI Nuoto 2021 SABATO 3 ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021), sabato 3, ultima giornata di gare in questi Campionati italiani di2021. Nella piscina romagnola tante prove interessanti da seguire. Tra gli uomini ini 50 dorso con Simone Sabbioni in cerca di riscatto dopo l’opaca prestazione dei 100 dorso. Poi i 50 delfino con il trio Piero Codia, Thomas Ceccon, Matteo Rivolta che promette scintille. Poi sarà la volta di Alberto Razzetti nei 200 misti, che punta al pass a Cinque Cerchi. Stesso discorso per Sara Franceschi e Ilaria Cusinato nella prova femminile. Grandi attese poi per i 1500 stile libero maschili e femminili con Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella pronti per regalare qualcosa di speciale, loro che il pass in questa specialità già lo possiedono.CAMPIONATI ITALIANI2021 SABATO 3 ...

