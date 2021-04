Napoli - Crotone live dalle 15: Gattuso rilancia Mertens e Osimhen (Di sabato 3 aprile 2021) Riparte la corsa Champions per gli azzurri di Gattuso. Una vigilia per il Napoli caratterizzata dall'attesa per l'esito dei tamponi molecolari ai quali sono stati sottoposti ieri mattina Zielinski e i ... Leggi su leggo (Di sabato 3 aprile 2021) Riparte la corsa Champions per gli azzurri di. Una vigilia per ilcaratterizzata dall'attesa per l'esito dei tamponi molecolari ai quali sono stati sottoposti ieri mattina Zielinski e i ...

Advertising

CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - zazoomblog : Napoli – Crotone – Le formazioni ufficiali - #Napoli #Crotone #formazioni #ufficiali - MarcoNicolosi90 : @_schiaffino__ Uno dei tanti errori di Piccinini, che non a caso prima di oggi (10 partite in A) aveva arbitrato le… - Alex_Zonghetti : RT @TommasoArmando: Aggiorniamo? Aggiorniamo! 15 partite di campionato per il Milan senza rigori a favore: 7 vittorie (Spezia, Udinese, Na… - AlbaEmilian : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #NapoliCrotone ?? -