Morta Fraintesa | la travel blogger Francesca Barbieri lottava contro il tumore al seno Lo straziante addio del marito

(Di sabato 3 aprile 2021) Nella mattinata di ieri 2 aprile a Milano è, lache aveva raccontato sui social le avventure in giro per il mondo e la sua battagliailal, questo il vero nome dell’influencer, si è spenta a 38 anni. A raccontarlo è il compagno Andrea attraverso un post sui social che ritraesorridente con in braccio un cucciolo di canguro. “Oggici ha lasciato. Nelle ultime ore non ha sofferto e il decorso finale della malattia è stato molto rapido e non credo abbia capito quanto grave fosse la sua condizione. In questi anni siete stati la sua forza, la sua spinta”, ha esordito Andrea. Poi: “Piano, piano man mano che il ...

Advertising

repubblica : E' morta a 38 anni la travel blogger Fraintesa: raccontava la sua battaglia contro il cancro senza perdere il sorri… - LaStampa : E’ morta la travel blogger Fraintesa. Aveva raccontato la sua lotta al tumore senza mai perdere il sorriso - smeraldabrunoz : RT @LaStampa: E’ morta la travel blogger Fraintesa. Aveva raccontato la sua lotta al tumore senza mai perdere il sorriso - FQMagazineit : Morta Fraintesa, la travel blogger Francesca Barbieri lottava contro il tumore al seno. Lo straziante addio del mar… - SulPanaro : San Prospero in lutto per Fraintesa, la blogger Francesca Barbieri morta a 38 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Fraintesa

Il messaggio " Oggici ha lasciato . - scrive Andrea - Nelle ultime ore non ha sofferto e il decorso finale della malattia è stato molto rapido e non credo abbia capito quanto grave fosse ...' Oggici ha lasciato. Nelle ultime ore non ha sofferto e il decorso finale della malattia è stato molto rapido e non credo abbia capito quanto grave fosse la sua condizione. In questi anni ...Lutto nel mondo del web, la travel blogger Francesca Barbieri, conosciuta da tutti come Frantesa, ha perso la vita a 38 anni ..."Oggi Fraintesa ci ha lasciato. - Nelle ultime ore non ha sofferto e il decorso finale della malattia è stato molto rapido e non credo abbia capito quanto grave fosse la sua condizione". Si apre così ...