Milano, centinaia di persone in fila per un pasto alla vigilia di Pasqua: la coda lunga più di 400 metri – Video (Di sabato 3 aprile 2021) alla vigilia di Pasqua centinaia di persone in coda in viale Toscana a Milano, per ritirare un pacco alimentare, alla sede di Pane Quotidiano, l'associazione laica di volontariato che si occupa di assicurare generi alimentari a chi ne ha bisogno. alla vigilia di Pasqua distribuite anche uova di cioccolato per i bambini e colombe per i più grandi. Immagini che descrivono la condizione di povertà in cui parte della popolazione si trova anche a causa del coronavirus. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

