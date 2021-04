L’azione del gol di Osimhen è da Brasile del 1982 (Di sabato 3 aprile 2021) Il bello del Napoli è nei gol. Nelle azioni d’attacco. Nel primo tempo sono tre: di Insigne, Osimhen e Mertens. Il primo è un gol fotocopia di quello che regalò il vantaggio contro il Bologna. Azione dalla destra, stavolta di Di Lorenzo, passaggio leggermente all’indietro e destro di Insigne che si avvale anche di una deviazione. La perfezione estetica arriva in occasione del raddoppio con un’azione che potremmo definire trapezoidale. Ampio triangolo Insigne-Fabian-Insigne che si consente persino una bicicletta volante per servire Osimhen che – perfettamente in solitudine nell’area piccola – chiude il trapezio e appoggia in rete. Una rete da Brasile del 1982. Il terzo è quel che possiamo definire uno schizzo d’autore di Mertens. La punizione al limite dell’area, soprattutto da sinistra, è ormai una sentenza come Lee ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 aprile 2021) Il bello del Napoli è nei gol. Nelle azioni d’attacco. Nel primo tempo sono tre: di Insigne,e Mertens. Il primo è un gol fotocopia di quello che regalò il vantaggio contro il Bologna. Azione dalla destra, stavolta di Di Lorenzo, passaggio leggermente all’indietro e destro di Insigne che si avvale anche di una deviazione. La perfezione estetica arriva in occasione del raddoppio con un’azione che potremmo definire trapezoidale. Ampio triangolo Insigne-Fabian-Insigne che si consente persino una bicicletta volante per servireche – perfettamente in solitudine nell’area piccola – chiude il trapezio e appoggia in rete. Una rete dadel. Il terzo è quel che possiamo definire uno schizzo d’autore di Mertens. La punizione al limite dell’area, soprattutto da sinistra, è ormai una sentenza come Lee ...

