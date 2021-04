La Juventus si auto-elimina dalla corsa scudetto: Ronaldo la salva dal ko nel derby, ma l'Inter è in fuga (e la Champions a rischio) (Di sabato 3 aprile 2021) La Juventus si chiama fuori dalla corsa scudetto con diverse giornate d'anticipo. In attesa del recupero con il Napoli, i bianconeri allenati da Andrea Pirlo si sono confermati semplicemente inadeguati per confermarsi la squadra regina della Serie A: a questo punto solo l'Inter può perdere il titolo, dato che anche il Milan sta scoppiando (e rischiando addirittura di non qualificarsi per la Champions League, proprio come la Juve) e che Atalanta e Napoli difficilmente possono infilare un filotto tale da compiere una rimonta che andrebbe ben oltre il clamoroso. Anche perché i nerazzurri stanno macinando vittorie e non sembrano avere alcuna intenzione di fermarsi. Invece la Juve ha compiuto un altro passo falso enorme: dopo lo scivolone con il Benevento, la squadra di Pirlo non ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Lasi chiama fuoricon diverse giornate d'anticipo. In attesa del recupero con il Napoli, i bianconeri allenati da Andrea Pirlo si sono confermati semplicemente inadeguati per confermarsi la squadra regina della Serie A: a questo punto solo l'può perdere il titolo, dato che anche il Milan sta scoppiando (e rischiando addirittura di non qualificarsi per laLeague, proprio come la Juve) e che Atalanta e Napoli difficilmente possono infilare un filotto tale da compiere una rimonta che andrebbe ben oltre il clamoroso. Anche perché i nerazzurri stanno macinando vittorie e non sembrano avere alcuna intenzione di fermarsi. Invece la Juve ha compiuto un altro passo falso enorme: dopo lo scivolone con il Benevento, la squadra di Pirlo non ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus auto #BARVxL: I miei mondiali VI (Ricordi, commenti e analogie) ... dentro un'auto rossa. Era il culmine di una stagione terroristica, che durava dai primi anni ... Nel frattempo, era tornato alla Juventus e Bearzot, contro tutto e tutti, lo portò lo stesso al Mondiale, ...

La nuova frontiera del tifo sostenibile è la delazione ... quando un tifoso della Juventus ha chiamato la polizia perché Weston McKennie, suo vicino di casa ...i calciatori fanno i privilegiati ha insistito su particolari inutili come i modelli delle auto ...

Le auto dei calciatori della Juventus: Porsche, 500 e chi sogna... l'Apecar La Gazzetta dello Sport Juve-Dybala, è gelo. E le parole di Oriana... La lunga assenza, il rinnovo che non arriva e ora la violazione delle norme sul Covid: la distanza tra l’argentino e il club continua ...

Milan, le auto dei calciatori: Theo Hernandez con la Lamborghini, Ibra in moto e Ferrari La giovane età della rosa del Milan si rispecchia anche nella scelta della macchina. Se in casa Juventus e Atalanta c'è attenzione anche all'ambito famigliare, con gli acquisti di automobili più ...

