Ibra e Quaglia | vecchi a chi? 77 anni e 320 gol in A E sul ritiro

(Di sabato 3 aprile 2021) La sosta per Rodrigo Palacio durerà ancora un po': è squalificato e non potrà fare scherzi dell'ex in Bologna - Inter. Senza "El Trenza", saranno allora Zlatanhimovic e Fabiorella i due ...

La Gazzetta dello Sport

sarebbe stato il meno giovane in assoluto - "vecchio" non si può dire o ci viene a cercare - ... Ma sta bene anche "", dunque sarà duello di grande livello, per palati fini: 77 anni ...Lo svedese in questo campionato ha segnato 15 gol,9.da solo vale il 28% dei gol del Milan, 53 finora.il 24% di quelli della Samp, che sono stati 38. Sia chiaro, Ibracadabra ha ...“Spero che arrivi il rinnovo del contratto per Quagliarella perché so che vuole terminare la carriera qua ed è il nostro Ibrahimovic, ...E quest’anno, a quasi quarant’anni (Ibra, 39), e quasi 39 (Quaglia, 38), l’età in cui di solito nel calcio i giocatori vengono tenuti in rosa giusto per fare gruppo nello spogliatoio e da chioccia ai ...