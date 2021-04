Eleonora Daniele in lacrime, il crollo in diretta tv: la notizia orribile (Di sabato 3 aprile 2021) Una storia piena di dolore, quella raccontata a Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele in onda su Rai 1. La conduttrice ha dato voce alle mamme di Foggia, popolarissime tra il pubblico della rete ammiraglia di Viale Mazzini, impegnate in una lunghissima battaglia per ottenere una casa. E a Storie Italiane sono stati raccontati gli ultimi sviluppi della vicenda. Una delle madri ha infatti raccontato: "A Natale abbiamo ricevuto il panettone e lo spumante. A Pasqua, invece, è arrivata la notizia dello sfratto!". Una testimonianza che ha toccato dritto al cuore la conduttrice, che si è sfogata con gli occhi umidi: "Mi viene da piangere". E ancora, la Daniele ha sbottato: "Non si può trascorrere una Pasqua serena nella loro situazione. Una soluzione se la si vuole trovare la si può trovare!, ha ... Leggi su howtodofor (Di sabato 3 aprile 2021) Una storia piena di dolore, quella raccontata a Storie Italiane, il programma diin onda su Rai 1. La conduttrice ha dato voce alle mamme di Foggia, popolarissime tra il pubblico della rete ammiraglia di Viale Mazzini, impegnate in una lunghissima battaglia per ottenere una casa. E a Storie Italiane sono stati raccontati gli ultimi sviluppi della vicenda. Una delle madri ha infatti raccontato: "A Natale abbiamo ricevuto il panettone e lo spumante. A Pasqua, invece, è arrivata ladello sfratto!". Una testimonianza che ha toccato dritto al cuore la conduttrice, che si è sfogata con gli occhi umidi: "Mi viene da piangere". E ancora, laha sbottato: "Non si può trascorrere una Pasqua serena nella loro situazione. Una soluzione se la si vuole trovare la si può trovare!, ha ...

