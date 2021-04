Covid Roma | Umberto I | “Sotto pressione | terapie intensive al limite”

(Di sabato 3 aprile 2021) “La situazione dei ricoveriè sicuramente seria. Anche per quanto riguarda le: in questo momento abbiamo 51 posti letto occupati su 55 disponibili, siamo evidentemente”. Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Francesco Pugliese, direttore del dipartimento emergenza del PoliclinicoI di. “E’ una fase critica, seppure non insostenibile. Ora tutto dipende dall’andamento della curva, se continua a salire il numero dei ricoveri, anche lache stiamo subendo crescerà” ha aggiunto, invitando poi i cittadini “a rispettare le regole perché gli ospedali faticano davvero molto”. Nelle, ha continuato Pugliese, “è un momento delicato. Se aumentano i ...

... 'La situazione dei ricoveriè sicuramente seria. Anche per quanto riguarda le terapie ... direttore del dipartimento emergenza del Policlinico Umberto I diche ha inviato i cittadini 'a ...E le bolle anziché sgonfiarsi vanno crescendo" mentre "le carceri devono diventare bollefree, con vaccinazioni in massa nessuno escluso". "Occorre mettere in atto una strategia di controllo ...Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Che emozioni ci ha regalato lo sport ieri. Federica Pellegrini che si qualifica per la sua quinta (quinta!) Olimpiade e la giovane promessa del tennis italiano Sinner che ...ROMA (ITALPRESS) – Questa settimana continua la diminuzione dell’incidenza del coronavirus rispetto alla settimana precedente (232,7 per 100.000 abitanti (22/03/2021-28/03/2021) rispetto a 240,3 per ...