Covid: Pasqua in "zona rossa" in tutta l'Italia dal 3 al 5 aprile. Cosa si può fare - LE REGOLE (Di sabato 3 aprile 2021) Covid: Pasqua in "zona rossa" in tutta l'Italia dal 3 al 5 aprile. Per effetto del Decreto Legge del 12 marzo 2021, alle regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6 aprile 2021 si applicano... Leggi su feedpress.me (Di sabato 3 aprile 2021)in "" inl'dal 3 al 5. Per effetto del Decreto Legge del 12 marzo 2021, alle regioni ingialla nel periodo 15 marzo-62021 si applicano...

Advertising

LegaSalvini : COVID, SALVINI: «NON RIAPRIRE DOPO PASQUA È SEQUESTRO DI PERSONA. SPERANZA, BASTA SCELTE IDEOLOGICHE» - NicolaPorro : Ecco l’ennesimo pasticcio normativo, per complicare la vita a chi cerca di seguire regole già assurde ?? #Pasqua… - euronewsit : Misure restrittive in tutta Europa per la Pasqua: aumentano i controlli per le strade, spostamenti consentiti solo… - bfer4 : @robersperanza Se il covid ha un tempo di incubazione e permanenza di 15 giorni, che senso scientifico ha una zona… - daBitonto : #vaccini anti-#covid. #Pasqua e #pasquetta dedicate ai #caregiver e familiari conviventi di minori di 16 anni con… -