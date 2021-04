Con Salvini non c’è Speranza: dice che tenere gli italiani chiusi in casa ad aprile sarebbe un sequestro ma a farlo è il governo che appoggia (Di sabato 3 aprile 2021) Mercoledì, dopo il via libera del Cdm al nuovo decreto Covid, cantava vittoria il leader della le Matteo Salvini, affermando che avrebbero preferito sì maggiori spiragli sulle aperture. Ma in ogni caso si dichiarava soddisfatto per aver ottenuto la promessa di un alleggerimento delle misure restrittive. Tramite una semplice delibera dello stesso Cdm (e non dunque un decreto) qualora i dati sulla pandemia fossero migliorati. Con Salvini non c’è Speranza Il buonumore però gli è durato poco e ieri ha continuato a fare quello gli riesce meglio: polemiche, slogan propagandistici e attacchi sguaiati. Questi ultimi peraltro rivolti a esponenti del governo – i ministri della Salute Speranza e della Cultura Franceschini che nell’esecutivo sono i più “rigoristi” – che lui stesso appoggia, un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 3 aprile 2021) Mercoledì, dopo il via libera del Cdm al nuovo decreto Covid, cantava vittoria il leader della le Matteo, affermando che avrebbero preferito sì maggiori spiragli sulle aperture. Ma in ogni caso si dichiarava soddisfatto per aver ottenuto la promessa di un alleggerimento delle misure restrittive. Tramite una semplice delibera dello stesso Cdm (e non dunque un decreto) qualora i dati sulla pandemia fossero migliorati. Connon c’èIl buonumore però gli è durato poco e ieri ha continuato a fare quello gli riesce meglio: polemiche, slogan propagandistici e attacchi sguaiati. Questi ultimi peraltro rivolti a esponenti del– i ministri della Salutee della Cultura Franceschini che nell’esecutivo sono i più “rigoristi” – che lui stesso, un ...

