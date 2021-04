Chi è Brando, l’atipico regista e figlio di Christian De Sica (Di sabato 3 aprile 2021) Brando De Sica, figlio di Christian, è un figlio d’arte atipico. Sì, perché il regista 38enne non ha mai approfittato della fama (e del peso) del cognome che porta, status quo di vite spese per l’arte, a cominciare dal nonno Vittorio, passando per lo zio Manuel e arrivando al papà Christian De Sica. Da menzionare anche un altro importante zio, stavolta da parte di madre: Carlo Verdone, fratello della mamma Silvia. Una strada spianata quella di Brando, che però ha deciso di non approfittare del privilegio di “figlio di” e, appena possibile, se ne è volato in America a studiare per diventare regista, dove ha potuto entrare in contatto anche con culture diverse da quella italiana e formarsi così a 360 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021)Dedi, è und’arte atipico. Sì, perché il38enne non ha mai approfittato della fama (e del peso) del cognome che porta, status quo di vite spese per l’arte, a cominciare dal nonno Vittorio, passando per lo zio Manuel e arrivando al papàDe. Da menzionare anche un altro importante zio, stavolta da parte di madre: Carlo Verdone, fratello della mamma Silvia. Una strada spianata quella di, che però ha deciso di non approfittare del privilegio di “di” e, appena possibile, se ne è volato in America a studiare per diventare, dove ha potuto entrare in contatto anche con culture diverse da quella italiana e formarsi così a 360 ...

Advertising

frasimaidette : chiedendomi chi sia stato a salvare brando la scorsa puntata - vincycernic95 : perché è una personalità forte e decisionista e questo Elisa e Valentina non lo reggono proprio. Quindi voleranno s… - infoitcultura : Isola, si decide chi salvare: Vera Gemma o Brando - anitram39126789 : RT @xattorneyx: Ma in che senso Brando? Scusate ma chi lo ha votato? Non capisco sono confusa #ISOLA - Giacomo918373 : Ma chi ha salvato Brando? cioè SCANDALOOOO ???? #isoladeifamosi2021 #isola #isoladeifamosi -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Brando Chi è Maria Rosa De Sica, figlia di Christian: età, biografia e curiosità Ha un fratello che si chiama Brando . Debutta in tv, duettando con il padre nel brano 'I'm in the mood for love' di Julie London . Ha studiato design di moda ed ha una grande passione per il canto, ...

NUOVO CINEMA AQUILA - Voglia di riapertura! ...serata ci hanno tenuto a ringraziare l'organizzazione del festival per non aver abbandonato chi ... A seguire, è stata decretata una 'Menzione Speciale del Presidente di Giuria' Brando De Sica a 'Cuore ...

Isola dei Famosi, chi è Brando Giorgi? Vita Privata, carriera, curiosità sul Naufrago ComingSoon.it Corsaro alla Conferenza dei Servizi: “No assoluto all’impianto Polioli Bioenergy” E’ un “no” assoluto quello che il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro ha ribadito in prima persona all’impianto “Enerver proposto da Polioli Bioenergy per la produzione di biometano e compost nell’area ...

Dell’uva non si butta niente, l’economia circolare secondo Caviro “Dell’uva non si butta via niente”: lo sa bene Caviro, la più grande Cooperativa Vitivinicola d’Italia, che da oltre cinquanta anni si impegna a valorizzare ogni sua risorsa per garantire un futuro ai ...

Ha un fratello che si chiama. Debutta in tv, duettando con il padre nel brano 'I'm in the mood for love' di Julie London . Ha studiato design di moda ed ha una grande passione per il canto, ......serata ci hanno tenuto a ringraziare l'organizzazione del festival per non aver abbandonato... A seguire, è stata decretata una 'Menzione Speciale del Presidente di Giuria'De Sica a 'Cuore ...E’ un “no” assoluto quello che il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro ha ribadito in prima persona all’impianto “Enerver proposto da Polioli Bioenergy per la produzione di biometano e compost nell’area ...“Dell’uva non si butta via niente”: lo sa bene Caviro, la più grande Cooperativa Vitivinicola d’Italia, che da oltre cinquanta anni si impegna a valorizzare ogni sua risorsa per garantire un futuro ai ...