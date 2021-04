Caso Biot: alcuni documenti forse contenevano segreti di Stato (Di sabato 3 aprile 2021) Mentre la moglie sostiene il marito, militare arreStato per divulgazione di segreti militari, che afferma di non aver mai divulgato ai russi “segreti importanti” attenendosi “al minimo indispensabile” e che lo ha fatto solo perché “avevano problemi economici”, emergono invece dettagli che direbbero esattamente il contrario: Biot avrebbe fornito ai militari russi anche documenti coperti dal segreto di Stato. Diversa la versione del legale della famiglia Biot, che ha già chiesto il riesame: “Chiederemo di essere ascoltati dalla procura di Roma nei prossimi giorni. Nostro obbiettivo è dimostrare che il ruolo ricoperto da Walter Biot non dava accesso a documenti di livello strategico, atti che in alcun modo riguardavano la sicurezza ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 3 aprile 2021) Mentre la moglie sostiene il marito, militare arreper divulgazione dimilitari, che afferma di non aver mai divulgato ai russi “importanti” attenendosi “al minimo indispensabile” e che lo ha fatto solo perché “avevano problemi economici”, emergono invece dettagli che direbbero esattamente il contrario:avrebbe fornito ai militari russi anchecoperti dal segreto di. Diversa la versione del legale della famiglia, che ha già chiesto il riesame: “Chiederemo di essere ascoltati dalla procura di Roma nei prossimi giorni. Nostro obbiettivo è dimostrare che il ruolo ricoperto da Walternon dava accesso adi livello strategico, atti che in alcun modo riguardavano la sicurezza ...

