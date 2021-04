Advertising

sportli26181512 : Cairo: 'È stato un Toro con le palle, potevamo anche vincere': Cairo: 'È stato un Toro con le palle, potevamo anche… - Ansa_Piemonte : Cairo 'Toro poteva vincere, buon risultato per l'autostima'. Patron granata soddisfatto. 'Il rigore su Belotti? Eh,… - ScMotorieSelmi : Cairo 'Toro poteva vincere, buon risultato per l'autostima' - gianluca_sarto : #Cairo: “Un buon Toro. Un Toro con le palle. Il rigore su Belotti? Eh insomma...” #TorinoJuventus #ToroJuve - marinabeccuti : Cairo dopo il derby: 'Toro volitivo, ci fa bene per l'autostima' -

Ultime Notizie dalla rete : Cairo Toro

"E' stato uncon le palle, per usare un'espressione colorita: ho visto una buona partita, potevamo anche vincere": così il presidente del Torino, Urbano, commenta il pareggio per 2 - 2 nel derby contro ...Ma nei vari tentativi, c'è stato sempre ila far da ostacolo, fissando un altissimo prezzo d'... Ma il Gallo rappresenta certamente l'uomo più importante del club di, che per questo vorrebbe ...Il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato del calcio femminile e del suo Torino: "Il vostro messaggio "tutto il ...Quella è l’unica gioca del Toro di Cairo in 16 anni di stracittadine e oggi Pirlo vorrebbe che restasse così, visto quanto è delicata questa sfida. Non solo per la Juve, ma anche per il destino dello ...