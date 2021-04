Cagliari | Semplici | «Non credo alla sfortuna C’è tanta delusione»

Advertising

sportface2016 : #SerieA | #CagliariVerona 0-2, le dichiarazioni del tecnico rossoblù Leonardo #Semplici - BombeDiVlad : ? #Cagliari, mister #Semplici commenta la sconfitta contro il #Verona ??? Le parole dell'allenatore #LBDV… - Loscoindividuo : A Cagliari sembra sia già finito l’effetto Semplici… Idem a Genova quello Ballardini… Se solo riuscissimo a vincere… - Quellidelsito : RT @CentotrentunoC: #CAGLIARI ???? #CagliariHellas IL COMMENTO ?? Così Leonardo #Semplici nel post-partita contro l'Hellas #Verona https://… - CentotrentunoC : #CAGLIARI ???? #CagliariHellas IL COMMENTO ?? Così Leonardo #Semplici nel post-partita contro l'Hellas #Verona -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Semplici

Commenta per primo- Verona 0 - 2 Cragno 6,5 : leva le castagne dal fuoco come sempre. Non può nulla sul tiro ...5 : i punti salvezza passano anche per partite del genere e lui non ...... 9' s.t Barak (V), 45' +9 Lasagna (V) Assist: 9' s.t Veloso (V)(3 - 5 - 2): Cragno; ...Verona (3 - 4 - 2 - 1): Silvestri; Ceccherini, Lovato (32' s.t Magnani), Dimarco; Lazovic, ...Sono disponibili anche tre unità cinofile del Nucleo di Cagliari e di quello di Abbasanta per possibili mirati interventi, distribuite in maniera da poter intervenire ovunque nel tempo massimo di mezz ...LIVE Alle 15 Cagliari-Verona: Pavoletti titolare per Semplici, Juric schiera Lasagna I sardi cercano punti pesanti per la salvezza, i veneti vengono dalla sconfitta interna con l'Atalanta continua a l ...