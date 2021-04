Bruciano due capannoni a Naro (Agrigento) (Di sabato 3 aprile 2021) Bruciano due capannoni a Naro carbonizzati tre autocarri e un’autovettura. era utilizzata come parcheggio per i mezzi da trasporto. Le fiamme violentissime sono state fronteggiate grazie all’impiego di 14 pompieri dei distaccamenti di Canicattì e Licata e del comando provinciale del capoluogo. I carabinieri hanno avviato le indagini. Notte Leggi su periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021)duecarbonizzati tre autocarri e un’autovettura. era utilizzata come parcheggio per i mezzi da trasporto. Le fiamme violentissime sono state fronteggiate grazie all’impiego di 14 pompieri dei distaccamenti di Canicattì e Licata e del comando provinciale del capoluogo. I carabinieri hanno avviato le indagini. Notte

Advertising

_mannaggiaa : RT @needsangiox: Guardateli sti due raccomandati che bruciano nelle fiamme dell’over party insieme a me e alla gvng #amici20 - ilcriterioe : RT @needsangiox: Guardateli sti due raccomandati che bruciano nelle fiamme dell’over party insieme a me e alla gvng #amici20 - marygra86413321 : RT @needsangiox: Guardateli sti due raccomandati che bruciano nelle fiamme dell’over party insieme a me e alla gvng #amici20 - Martina87172118 : RT @needsangiox: Guardateli sti due raccomandati che bruciano nelle fiamme dell’over party insieme a me e alla gvng #amici20 - CristianaFigli1 : RT @needsangiox: Guardateli sti due raccomandati che bruciano nelle fiamme dell’over party insieme a me e alla gvng #amici20 -