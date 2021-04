Bologna-Inter streaming: inizia il tour de force per i nerazzurri (Di sabato 3 aprile 2021) Se hai cliccato su questo articolo starai probabilmente cercando il modo di seguire Bologna Inter streaming. Dopo la mancata disputa del match con il Sassuolo, i nerazzurri tornano in campo per affrontare il Bologna nella prima di tre gare che potrebbero essere decisive per la corsa allo Scudetto. Nello spazio di una settimana, infatti, la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 3 aprile 2021) Se hai cliccato su questo articolo starai probabilmente cercando il modo di seguire. Dopo la mancata disputa del match con il Sassuolo, itornano in campo per affrontare ilnella prima di tre gare che potrebbero essere decisive per la corsa allo Scudetto. Nello spazio di una settimana, infatti, la L'articolo

Advertising

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in viaggio verso Bologna a bordo del #trenoufficiale ?????? @LeFrecce #BolognaInter #ForzaInter - Inter : ?? | SPOGLIATOIO Oggi in campo a Bologna con la maglia Away! ?? #BolognaInter ???? #FORZAINTER - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - Goals673 : Bologna vs Inter Milan - VivInterNews : RT @internewsit: Bucciantini: «Sensi giocatore vero, titolare in panchina! Bologna certezza» - -