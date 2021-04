Arisa, la foto tra “sacro e profano” divide: «A Zerbi serviranno le goccine dopo questa» (Di sabato 3 aprile 2021) Che scatto pazzesco ha pubblicato Arisa qualche ora fa. L’artista, che sta spopolando in radio col brano “Potevi fare di più” presentato al festival di Sanremo 2021, ora docente di canto ad “Amici 2021”, ha pubblicato un primo piano del suo décolleté favoloso. A far da corredo la didascalia: “God is a woman”, traducibile con l’espressione “Dio è donna”. leggi anche l’articolo —> Arisa senza freni (e non solo) in diretta tv, il gesto imbarazza Geppi Cucciari: «Tira giù le braccia» Arisa Instagram foto tra “sacro e profano” divide: «A Zerbi serviranno le goccine» Arisa torna a scaldare le temperature su Instagram. La cantante, 38 anni, genovese, che ha raggiunto il successo partecipando al 59º ... Leggi su urbanpost (Di sabato 3 aprile 2021) Che scatto pazzesco ha pubblicatoqualche ora fa. L’artista, che sta spopolando in radio col brano “Potevi fare di più” presentato al festival di Sanremo 2021, ora docente di canto ad “Amici 2021”, ha pubblicato un primo piano del suo décolleté favoloso. A far da corredo la didascalia: “God is a woman”, traducibile con l’espressione “Dio è donna”. leggi anche l’articolo —>senza freni (e non solo) in diretta tv, il gesto imbarazza Geppi Cucciari: «Tira giù le braccia»Instagramtra “: «Aletorna a scaldare le temperature su Instagram. La cantante, 38 anni, genovese, che ha raggiunto il successo partecipando al 59º ...

Advertising

havey0umetnic : Questioni di stile finite in questa foto sono usciti bene solo i Coma Cose, Annalisa, Arisa, Amadeus e Noemi è trem… - Linus2k : @Loran23Loran Ne apro uno per parlare di COVID, ascoltare jazz e postare le foto di Arisa... secondo te quanto guadagno? - medicinekissyy : RT @RamaTrash8: Rudy che commenta le foto di Arisa, scrivendole che è irresistibile ???? Lei guarda le storie sue, e gli chiede di andare un… - ElisaLadaga : #Amici20 ????? @ARISA_OFFICIAL Io che scorro le foto del mio ex per vedere se la sua nuova ragazza e bella o fa schif… - masaicheee : A tanto così ???? da mettere questa foto di Arisa come nuova icon #Amici20 -