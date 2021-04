VIDEO – Zona Rossa: agenti in spiaggia, panchine sigillate (Di venerdì 2 aprile 2021) Il sole proprio… non ci voleva. Le temperature da primavera inoltrata spingono i salernitani – spenta la tivvù – laddove è naturale che siano: in riva al mare. A ricordare loro che vigono i divieti della ‘Zona Rossa’ sono stati, nel Venerdì Santo, gli agenti della Polizia Provinciale. A Torrione una nutrita pattuglia ha percorso per tutto il pomeriggio il lungomare e la spiaggia sottostante. Molti coloro che singolarmente, in coppia o con bambini erano scesi sull’arenile: qualche accesso, infatti, non era stato ‘chiuso’. Tutti costretti a risalire. Laddove, però, hanno trovato le panchine interdette dal nastro rosso e bianco. Possibile, allora, solo camminare. Purché legittimati dall’autocertificazione. Negli effetti, un anno dopo nulla sembra praticamente cambiato nelle misure di contenimento. E gli ... Leggi su ladenuncia (Di venerdì 2 aprile 2021) Il sole proprio… non ci voleva. Le temperature da primavera inoltrata spingono i salernitani – spenta la tivvù – laddove è naturale che siano: in riva al mare. A ricordare loro che vigono i divieti della ‘’ sono stati, nel Venerdì Santo, glidella Polizia Provinciale. A Torrione una nutrita pattuglia ha percorso per tutto il pomeriggio il lungomare e lasottostante. Molti coloro che singolarmente, in coppia o con bambini erano scesi sull’arenile: qualche accesso, infatti, non era stato ‘chiuso’. Tutti costretti a risalire. Laddove, però, hanno trovato leinterdette dal nastro rosso e bianco. Possibile, allora, solo camminare. Purché legittimati dall’autocertificazione. Negli effetti, un anno dopo nulla sembra praticamente cambiato nelle misure di contenimento. E gli ...

